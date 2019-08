Rapids Grahovac muss nach Muskelverletzung in Wade pausieren

Rapid Wien wird in den kommenden Wochen auf Mittelfeldspieler Srdjan Grahovac verzichten müssen. Der 26-Jährige zog sich beim 1:0-Auswärtssieg in Graz einen Muskeleinriss in der Wade zu, wie der Fußball-Bundesligist am Dienstag bekannt gab. Der Bosnier werde "für einige Zeit" ausfallen, vermeldete Rapid. Die exakte Dauer der Pause hänge stark vom Heilungsverlauf ab.

