Rapids höchste Niederlagen in der Liga-Geschichte

Für den SK Rapid Wien war das 2:7-Debakel am Mittwochabend gegen Red Bull Salzburg die bisher höchste Heim-Niederlage in der Meisterschaft seit einem 0:6 gegen die Austria im Oktober 1969. Sieben Gegentore kassierten die Hütteldorfer in der Zeitspanne seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs zum ersten Mal.

SN/APA (Neubauer)/HERBERT NEUBAUER Die Partie am Mittwoch wird noch lange in Erinnerung bleiben