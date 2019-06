Rapids Schwab vor Vertragspoker: "Ohne Ältere geht es nicht"

Das Leben von Rapid-Kapitän Stefan Schwab war schon einmal langweiliger. Wenige Tage nach seiner Hochzeit in Italien stehen für den Salzburger demnächst Vertragsgespräche in Wien an. Ins Ausland zieht es den 28-Jährigen, dessen Vertrag noch eine Saison läuft, nicht unbedingt. Er fühlt sich in Hütteldorf wertgeschätzt.

SN/APA (Archiv)/ERWIN SCHERIAU Stefan Schwab fühlt sich wohl bei Rapid