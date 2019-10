Rapids Siegestorschütze beim 3:2 in Mattersburg am Sonntag war Christoph Knasmüllner. Die Fußball-Bundesliga hat am Montag das Tor nachträglich dem Offensivspieler der Hütteldorfer gutgeschrieben. Der Schiedsrichter hatte ein Eigentor von Victor Olatunji notiert. Der "Joker" der Burgenländer hatte einen Schuss von Knasmüllner, der nicht ins Tor gegangen wäre, per Kopf ins eigene Tor gelenkt.

SN/APA (EXPA/Haumer)/EXPA/THOMAS HA Treffer wurde Christoph Knasmüllner gutgeschrieben