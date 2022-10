Rapids U21-Teamspieler Oswald erleidet Bänderriss im Knöchel

Rapid muss einige Wochen auf Moritz Oswald verzichten. Der österreichische Fußball-U21-Teamspieler erlitt einen Bänderriss im Knöchel, teilten die Hütteldorfer am Mittwoch mit und ergänzten, ein Comeback des Mittelfeldspielers noch in diesem Jahr sei im Gegensatz zu den Langzeitverletzten Dejan Petrovic und Lion Schuster möglich. Wieder fit ist der zuletzt von Muskelproblemen geplagte Martin Moormann.

Ob die an Prellungen laborierenden Nicolas Kühn und Maximilian Hofmann am Sonntag im Derby gegen die Austria eingesetzt werden können, entscheidet sich wohl erst am Spieltag.