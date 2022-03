Rasches Wiedersehen für Austria und WAC

Der Start in die Meistergruppe bringt für die Austria und den WAC ein rasches Wiedersehen. Zwei Wochen nach dem durch die Verletzung von Georg Teigl am Ende dramatischen 1:0-Heimsieg der Wiener stehen sich die beiden Teams am Sonntag (14.30 Uhr) erneut in der Generali Arena gegenüber. Die Austria will das Hochgefühl nach dem Erreichen der Top Sechs verlängern, die Wolfsberger vor den anstehenden schweren Aufgaben keine Schwächen zeigen.

SN/APA/HANS PUNZ/HANS PUNZ Kärntner Grünwald entschied Partie vor zwei Wochen für die Austria