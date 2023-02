Rassistische Beschimpfungen: LASK sanktioniert Trainer Kühbauer nach Testspiel-Ausraster

Fußball-Bundesligist LASK hat seinen Trainer Dietmar Kühbauer sanktioniert. Damit reagierten die Linzer auf einen Ausraster des Burgenländers in einem Testspiel gegen Wisla Krakau am Freitag in Belek, wo Kühbauer teils rassistische Beschimpfungen gegen den Gegner vom Stapel gelassen hatte. Sportkoordinator Dino Buric meinte dazu in einem ORF-Interview, man habe den Vorfall "in aller Härte angesprochen". Um welche Sanktion es sich handelte, wollte Buric nicht verraten.

SN/APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER/EXP Kühbauer vom LASK sanktioniert