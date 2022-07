RB Salzburg sieht einstimmige Favoritenrolle als Anerkennung

Trotz neuerlich stark veränderter Mannschaft eröffnet Red Bull Salzburg am Freitag (20:30 Uhr/live ORF, Sky) gegen Austria Wien als unumstrittener Favorit die Bundesliga-Saison. Der Titelverteidiger will eine historische Erfolgsserie prolongieren und peilt seinen zehnten Meistertitel in Serie an. Die Trainer der Konkurrenten gehen in der APA-Trainerumfrage einstimmig davon aus, dass dies der Mannschaft von Trainer Matthias Jaissle auch gelingt.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIA Jaissle und Freund wollen auch diese Saison was zu Feiern haben