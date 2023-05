Red-Bull-Arena in Salzburg: Nur 17.218 Zuschauern wird Eintritt gewährt

Stephan Reiter, Geschäftsführer von Red Bull Salzburg, begründet die künstliche Verknappung der Bullen-Arena. Die gilt auch am kommenden Sonntag im Bundesliga-Gipfeltreffen gegen Sturm Graz.

Im vorgezogenen Finale der Fußball-Bundesliga am kommenden Sonntag (17 Uhr) gegen Sturm Graz ist davon auszugehen, dass die Red-Bull-Arena bis auf den letzten Platz besetzt sein wird. Im Fall eines Liga-Heimspiels bedeutet das, dass maximal 17.218 Zuschauern Eintritt gewährt wird - in einem Stadion, das in Europacup-Nächten 29.500 Menschen Platz bietet. Hintergrund der Arena-"Verkleinerung" ist, dass man mit der künstlichen Verknappung eine dichtere Atmosphäre schaffen und auch Begehrlichkeiten bei den Fans wecken möchte. Daran ändert auch das mit Spannung erwartete ...