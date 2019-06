Mit vollem Elan startet der Innenverteidiger in sein erstes komplettes Jahr bei Red Bull Salzburg. Heute testet der Meister in Kirchanschöring.

Freitagvormittag steht in Taxham noch eine Trainingseinheit auf dem Programm, ehe es für Fußballmeister Red Bull Salzburg zum ersten Testspiel der neuen Saison zum Bayernligisten nach Kirchanschöring (18 Uhr) und in weiterer Folge ins Trainingslager nach Bramberg in den Oberpinzgau ...