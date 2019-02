Red Bull Salzburg: 154 Millionen Euro sichern die Zukunft

Auf dem Transfermarkt zählt Red Bull Salzburg zu den europäischen Topteams. Viele Millionen liegen bereit, um weiter Talente zu verpflichten.

Für Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg begann am Dienstag mit dem ersten Training nach der Rückkehr aus dem Camp in Portugal die letzte Phase in der Vorbereitung auf die Saison 2019. Mittwoch proben die Bullen gegen Altach (Taxham, 15). Die Zeit des großen Testens sollte der Vergangenheit angehören. Schon in einer Woche gastieren die Salzburger in Brügge zum Hinspiel im Sechzehntelfinale der Europa League.