Red Bull Salzburg: 18-jähriger Erling Haaland bringt Power in den Titelkampf

Die Bundesliga hat für Salzburg Priorität. Erfüllt der 18-jährige Erling Haaland die Erwartungen, stoppt keiner den Meister.

Bei seinem ersten Kurzeinsatz für Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg am vergangenen Freitag im Test gegen Anif trug sich Neuerwerbung Erling Haaland gleich in die Torschützenliste ein. Heute, Dienstag, im zweiten Vorbereitungsspiel auf die Frühjahrssaison 2019 gegen den Zweitligisten Blau Weiß Linz (15, Trainingszentrum Taxham) wird der norwegische Jungstar von Trainer Marco Rose auch mehr Einsatzzeit erhalten als jene 31 Minuten, die er gegen Anif auf Torjagd gehen durfte. Mit dem 18-Jährigen haben die Bullen im Angriff ihre Schlagkraft noch einmal erhöht. Rose hat nun einen "Brecher" als Mittelstürmer zur Verfügung. Einen wie Haaland, der enorm viel Power und Robustheit mitbringt, werden die Bullen im Frühjahr auch gebrauchen können. Denn durch die Halbierung der Punkte nach den ersten 22 Runden ist auch im Titelkampf Spannung garantiert. Das erkennt auch Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund. "Das Feld rückt eng zusammen, das ist gut für die Zuschauer, weil keine richtige Vorentscheidung gefallen ist. Aus unserer Sicht ist der neue Modus jetzt kein Vorteil. Und es ist auch nicht so einfach im Kopf damit umzugehen. Aber grundsätzlich ist das Play off nicht schlecht", betonte Freund. Man müsse es eben wegstecken, dass man schon gewonnen Punkte verliere. "Aber im Kampf um den Titel stehen dann zehn Endspiele auf dem Programm. Für die Zuschauer ist das schon reizvoll. Ich glaube auch, dass sich auch die Zuschauerzahlen erhöhen werden", sagte Freund, der den Meistertitel als Ziel Nummer eins ausgegeben hat. "In der Europa League kann immer viel passieren, aber Priorität hat der Titel in der Liga, denn der könnte diesmal sehr viel wert sein", betonte Freund. Nämlich die direkte Qualifikation für die Gruppenphase der Champions League.