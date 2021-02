Red Bull Salzburg 2.0: Wie die Torfabrik zur Festung wurde

Red Bull Salzburg hat vor dem Cup-Viertelfinale gegen Austria Wien hinten dichtgemacht. Vorn treffen die Stürmer trotzdem munter weiter.

Bei Fußball-Serienmeister Red Bull Salzburg wurde in den vergangenen Wochen viel über die Defensive gesprochen. Trainer Jesse Marsch, in der Herbstsaison aufgrund der hohen Anzahl an Gegentoren insbesondere in internationalen Spielen immer wieder mit Kritik konfrontiert, scheint mittlerweile die richtige Balance zwischen Angriffsmodus und Abwehrverhalten gefunden zu haben. Nach drei Pflichtspielen 2021 stehen drei Zu-null-Siege zu Buche. Zugleich haben die Bullen respektable acht Tore erzielt. Die perfekte Ausgangslage also für den Pokalfight am Samstag (17 Uhr) in der Red-Bull-Arena gegen ...