Red Bull Salzburg auch in der Tabelle der anderen Art voran

Fußballmeister Red Bull Salzburg liegt auch in der von der Spielergewerkschaft VdF jährlich erstellten "Tabelle der anderen Art" souverän an der Spitze. In einer Umfrage unter den Spielern erhielt Salzburg mit 69 von 70 möglichen Punkten fast eine perfekte Bewertung.

SN/gepa Und die Gehälter kommen auch pünktlich: Zufriedene Red-Bull-Salzburg-Spieler.