Red Bull Salzburg beeindruckt: Der Unbesiegbare Jaissle will Euphorie nicht bremsen

Matthias Jaissle hat mit Red Bull Salzburg von seinen 15 Pflichtspielen als Cheftrainer 14 Partien gewonnen. Diese beeindruckende Serie soll auch am Sonntag gegen den LASK nicht enden.

Der Sportdirektor von Fußballmeister Red Bull Salzburg, Christoph Freund, hatte bei der doch überraschenden Bestellung Matthias Jaissles zum Cheftrainer vor Beginn der Saison erklärt. "Für Matthias Jaissle spricht Matthias Jaissle. Er ist jung, ambitioniert und passt so richtig gut zu unserem Club." Nach 15 Pflichtspielen in der laufenden Saison ist klar: Jaissle hat alle Erwartungen erfüllt, diese sogar noch übertroffen. Die Bullen liegen sowohl in der Champions League als auch in der Bundesliga auf Platz eins. National wurden alle Pflichtspiele ...