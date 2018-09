Red Bull Salzburg besiegt St. Pölten

Red Bull Salzburg ist in der Fußball-Bundesliga weiter makellos unterwegs. Der Titelverteidiger gewann am Samstag den Schlager bei Verfolger SKN St. Pölten in der NV Arena verdient 3:1 (1:1) und hält damit auch nach der siebenten Runde beim Punktemaximum.

SN/gepa pictures/ walter luger Tabellenführer Red Bull Salzburg (hier mit Xaver Schlager) ist zu Gast bei St. Pölten.