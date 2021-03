Red Bull Salzburg bezahlte Testspielsieg teuer: Albert Vallci fällt mit Achillessehnenriss aus

Fußballmeister Red Bull Salzburg trimmt sich in der Länderspielpause für die Finalphase der Bundesliga. Zum Auftakt der Meisterrunde wartet am

Ostersonntag ein Heimspiel gegen Sturm Graz, die dafür nötige Wettkampfhärte holten sich die Bullen am Donnerstag in einem Testspiel gegen Vorwärts Steyr, den Tabellen-15. der 2. Liga. Salzburg gewann den Härtetest in Taxham mit 7:0 (4:0) nicht zuletzt dank des überragenden Karim Adeyemi, der drei Tore erzielte - verlor allerdings Albert Vallci mit einer schweren Verletzung. Der Verteidiger zog sich ohne Fremdeinwirkung einen Riss der Achillessehne zu und wird in den nächsten Tagen operiert. Vallci fällt mindestens ein halbes Jahr aus - bei idealem Heilungsverlauf. "Ganz bitter", sagte Trainer Jesse Marsch. Neben Pechvogel Vallci musste auch David Affengruber vorzeitig vom Platz. Er erlitt eine schmerzhafte Fingerluxation.

Adeyemi hingegen hatte doppelten Grund zur Freude: Neben seinen Toren auch über eine Auszeichnung von Goal.com, dem größten Online-Fußballportal der Welt, das den 19-jährigen Stürmer in der Rubrik "Die 50 größten Wunderkinder im Weltfußball" auf Platz 27 wählte. Der Gewinner ist Barças Jungstar Ansu Fati.



Red Bull Salzburg - Vorwärts Steyr 7:0 (4:0). Tore: Svoboda

(2., 20.), Adeyemi (10., 73, 75.),

Affengruber (25.), Major (87.).