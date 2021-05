Red Bull Salzburg braucht einen neuen Abwehrchef und setzt auf seine Youngsters im Angriff

Die SN hatten schon am Dienstag exklusiv berichtet: Andre Ramalho verlässt Red Bull Salzburg und wechselt zu PSV Eindhoven. Dafür kommt Angreifer Junior Adamu mit viel Selbstvertrauen zurück aus St. Gallen.

Das große Happy End blieb Junior Adamu versagt. Der Leihspieler von Fußballmeister Red Bull Salzburg verlor am Montag mit St. Gallen das Cupfinale in der Schweiz gegen Luzern 1:3. Da war es nur ein schwacher Trost für den Youngster, dass er das Ehrentor des Außenseiters erzielte. Mit seinen Leistungen in der Frühjahrssaison (acht Tore) bei St. Gallen hat sich der 19-Jährige auch für Einsätze bei Red Bull Salzburg empfohlen.

Schon jetzt ist fix, dass der neue Salzburg-Trainer Matthias ...