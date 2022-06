Red Bull Salzburg bricht Trainingslager in Bramberg ab

Unerwartete Schwierigkeiten hat Fußballmeister Red Bull Salzburg in der Saisonvorbereitung: Wegen der starken Regenfälle im Oberpinzgau wird das Trainingslager in Bramberg vorzeitig beendet.

Bereits am Dienstag war das Testspiel gegen Legia Warschau dem starken Regen zum Opfer gefallen. Weil auch die Wetterprognosen für die kommenden Tage in Bramberg am Wildkogel nicht positiv sind, beenden die Roten Bullen das Trainingslager vorzeitig. Schon am Mittwochvormittag machte sich das Team unter Trainer Matthias Jaissle auf den Weg zurück nach Salzburg. Die weiteren Einheiten in dieser Woche werden im Trainingszentrum Taxham absolviert.

Sportdirektor Christoph Freund erklärte: "Die Verantwortlichen in Bramberg haben vorbildlich gearbeitet und alles versucht, letztlich hat aber das Wetter nicht mitgespielt. Wir brauchen jedoch jede einzelne Trainingseinheit für die bestmögliche Vorbereitung auf die neue, intensive Saison. Unser Trainingszentrum ist eine ausgezeichnete Alternative, wir werden dort weiterarbeiten und auch den Test gegen Legia Warschau nachholen."

Zuvor war bereits der Probegalopp gegen CSKA Sofia am Freitag unter keinem guten Stern gestanden. Bei dem Spiel in Anif war ein Anhänger von der Tribüne gestürzt und hatte sich schwer verletzt. Das Spiel wurde danach abgebrochen.



Legia-Test wird am Mittwoch nachgeholt

Das abgesagte Testspiel gegen Legia Warschau findet am Mittwoch (15 Uhr) in der Red Bull Akademie in Liefering ohne Zuschauer statt.