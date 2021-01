Red Bull Salzburg bringt sich in Meisterform

Mit einem souveränen 3:0-Heimsieg gegen Ried verteidigte Red Bull Salzburg Platz eins in der Bundesliga. Und wieder stand hinten die Null.

Zweites Spiel, zweiter Sieg: Fußball-Serienmeister Red Bull Salzburg ist perfekt in die Bundesliga-Frühjahrssaison gestartet. Nach dem ungefährdeten 3:0 (3:0) am Mittwochabend gegen Aufsteiger Ried stand aber nicht nur die Tatsache im Mittelpunkt, dass die Bullen die Tabellenführung erfolgreich verteidigen konnten, sondern auch, dass sie zum zweiten Mal in Folge kein Gegentor kassiert haben. "Wir haben sehr gut gespielt. Man hat unsere Philosophie vor allem in der ersten Halbzeit gut erkennen können. Außerdem haben wir wieder bewiesen, dass wir zu Null ...