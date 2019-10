Die Saison verlief für Salzburg nahezu perfekt. Nun gilt es aber Rückschläge zu verarbeiten.

Nein, enttäuscht hat Red Bull Salzburg beim 2:3 in der dritten Runde der Champions League gegen Napoli keinesfalls. Wie schon beim 3:4 in Liverpool zeigten die Salzburger in einigen Phasen, dass man auch gegen zwei ganz große Teams im europäischen ...