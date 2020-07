Red Bull Salzburg: Der Sommerfahrplan 2020

Der Serienmeister nimmt Titel Nummer acht in Angriff und will auch international wieder groß aufzeigen. Das ist der Sommerfahrplan mit den Testspielterminen.

Die recht kurze Sommerpause endet am 27. Juli mit den Leistungstests. Das Trainingslager führt schon traditionell in den Pinzgau. Highlight für das Team von Trainer Jesse Marsch ist das Spiel gegen Ajax Amsterdam in der Red Bull Arena.

27. Juli Trainingsstart (Leistungstests) 30. Juli Erstes Mannschaftstraining Taxham 1. bis 8. August Trainingslager Bramberg 3. August (17.00) Testspiel NK Bravo Ljubljana Bramberg 8. August (16.00) Testspiel OGC Nice Zell am See 14. August (16.00) Testspiel Youth League-Team RBS Akademie Liefering 14. August (18.00) Testspiel Dinamo Budejovice Akademie Liefering 18. August Testspiel (Gegner noch offen) 22. August (16.00) Testspiel Ajax Amsterdam Red Bull Arena 28./29./30. August 1. Runde ÖFB Cup 11./12./13. September 1. Runde Bundesliga 22./23. September Champions League Play-off, Hinspiel

Quelle: SN