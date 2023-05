Red Bull Salzburg: Die Millionentruppe zeigte viel Herz und Leidenschaft

Österreichs Branchenkrösus Red Bull Salzburg hat den Angriff des überaus lästigen und stark agierenden Herausforderers Sturm Graz abwehren können. Der Serienmeister schreibt weiter Geschichte und jubelt über den zehnten Titelgewinn in Folge. Wer am Ende der Saison ganz oben steht, der ist auch verdient Meister. Zwar konnten die Bullen in dieser Spielzeit nicht wie gewohnt brillieren, aber das lag nicht so sehr an der mageren Punkteausbeute der Truppe von Trainer Matthias Jaissle, sondern daran, dass vor allem Sturm eine Saison ...