Gerade weil der LASK in vielen Belangen ähnlich ist, wartet ein enges und schwieriges Bundesliga-Spitzenduell auf Jesse Marschs Elf.

Nur zu besonderen Gelegenheiten bittet die österreichische Fußball-Bundesliga ihre Clubs an einem Freitagabend zum Anstoß. Am Freitag ist es zum Frühjahrsstart wieder so weit, und der Eröffnungs-Hit hat es in sich. Wenn Serienmeister Red Bull Salzburg auf Verfolger LASK trifft ...