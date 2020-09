Red Bull Salzburg: Fanfrust vor dem ersten Heimspiel

Fußballmeister Red Bull Salzburg sieht sich vor dem Bundesliga-Heimauftakt gegen Altach mit ungewohnten Fanproblemen konfrontiert.

Jahrelang hat Red Bull Salzburg darum gekämpft, den Zuschauerschwund zu stoppen und wieder mehr Fans ins Stadion zu locken. Die enormen Anstrengungen haben ihre Wirkung nicht verfehlt. Nie hatten die Bullen mehr Dauerkartenbesitzer (9500) als vor dem Start der neuen Bundesligasaison, nie war die Red-Bull-Arena so oft ausverkauft wie im abgelaufenen Spieljahr, was natürlich auch der erstmaligen Teilnahme an der Champions-League-Gruppenphase geschuldet ist.

Umso grotesker ist es, dass der Serienmeister nun mit einer neuen Fanproblematik zu kämpfen hat. ...