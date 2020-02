Beim 2:3 gegen den LASK ließ die Offensive des Serienmeisters die besten Chancen ungenützt. Der lange Schatten von Erling Haaland verfolgt seine Nachfolger.

Eigentlich hätte der Name Erling Haaland in Salzburg vorerst kein Thema mehr sein sollen. 28 Tore in 22 Pflichtspielen hat der norwegische Superstürmer für Red Bull Salzburg erzielt, doch nach seinem ebenso kurzen wie eindrucksvollen Herbst im Bullendress schreibt der ...