Red Bull Salzburg feiert 5:0-Sieg gegen WSG Tirol

Sechste Runde, sechster Sieg für Serienmeister Red Bull Salzburg in der Fußball-Bundesliga. Gegen WSG Tirol gab es am Samstag einen 5:0-(2:0)-Erfolg für die Bullen. Noah Okafor traf drei Mal.

Es wurde zwischen den Champions-League-Spielen gegen Atlético Madrid und Bayern München kräftig rotiert. Nur Dominik Szoboszlai und Zlatko Junuzovic waren von der stärksten Besetzung von Beginn an dabei. Wie erwartet, ersetzte Carlos Coronel im Tor Cican Stankovic, der Brasilianer bekam aber in der einseitigen Partie kaum etwas zu tun.

Erst nach einer Stunde brachte Jesse Marsch mit Sekou Koita, Andreas Ulmer, Mohamed Camara und Andreas Ulmer einen Teil seiner Stammelf ins Spiel. Da war die Partie längst entschieden, Noah Okafor zeigte mit einem Triplepack (3., 34., 58.) seine Qualitäten als Goalgetter und empfahl sich damit als Ersatzmann für den angeschlagenen Patson Daka. Der Führende der Torschützenliste in der Bundesliga fällt wegen einer Oberschenkelverletzung vermutlich bis Jahresende aus. Sekou Koita steuerte die weiteren Treffer bei (74., 84./Foulelfmeter) und zog damit in der Schützenliste mit Daka (jeweils sechs Tore) gleich.

Gegen WSG Tirol waren vorerst zum letzten Mal Zuschauer im Stadion. 1500 Personen waren auf der Tribüne erlaubt. Nach den neuen Verordnungen zur Eindämmung der Coronapandemie wird schon am Dienstag in der Champions League gegen die Bayern das Stadion leer sein. Der Titelverteidiger in der Königsklasse siegte bei seiner Generalprobe auswärts beim 1. FC Köln mit 2:1.

Das Spiel zum Nachlesen im Liveticker:

Quelle: SN