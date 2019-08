Red Bull Salzburg feiert gegen Admira nächsten Kantersieg

In der fünften Runde der Fußball-Bundesliga hat Meister Red Bull Salzburg vor 10.600 Zuschauern beim 5:0 keine Gnade gehabt. Bisher hat die Marsch-Truppe in dieser Saison schon 22 mal getroffen.

Fußball-Serienmeister Red Bull Salzburg marschiert weiter unaufhaltsam durch die noch junge Saison. Admira Wacker war am Sonntag in der fünften Runde das fünfte Opfer der Bullenherde. Gegen die harmlosen Südstädter reichte beim 5:0 (3:0) eine mittelmäßige Leistung. Jesse Marsch hat als erster Trainer der Ära Red Bull seine ersten fünf Ligaspiele siegreich beendet.

Am 27. November 2016 hat zuletzt ein gegnerisches Team drei Punkte aus der Red Bull Arena mitnehmen können. Es war die Admira, die damals überraschend mit 1:0 gewann. Christoph Monschein, mittlerweile bei Austria Wien, war der Torschütze. 1001 Tage sind seither vergangen, vom seinerzeitigen Siegerteam begann am Sonntag nur Torhüter Andreas Leitner. Es war sein einziges Zu-Null-Spiel in 13 Begegnungen mit Red Bull Salzburg. 31 Mal hat der leidgeprüfte Schlussmann in diesen Spielen hinter sich greifen müssen. Diesmal kamen fünf weitere Tore dazu.

Dabei begannen die Südstädter durchaus engagiert und mutig. Die Salzburger Abwehr, erstmals in einem Pflichtspiel mit dem 12-Millionen-Euro-Zugang Maximilian Wöber, brauchte einige Zeit, um ins Spiel zu kommen.

Dennoch waren die Salzburger das bestimmende Team. Der Torreigen begann dann in der 22. Minute aber eher skurril und mit kräftiger Hilfe von Schiedsrichter Harald Lechner. Zuerst bekam kaum jemand im Stadion mit, dass der Unparteiische bei einem Zweikampf an der Torraumgrenze zwischen Hee-Chan Hwang und Christoph Schößwendter Elfmeter gepfiffen hatte. Es war eine eher fragwürdige Entscheidung, Hwang selbst verwertete zum 1:0.

Es ging weiter mit Geschenken, diesmal war es der Admira-Verteidiger Sebastian Bauer, der bei einer hohen Vorlage von Erling Haaland ein Luftloch schlug. Hwang traf nur zwei Minuten nach der Führung ein zweites Mal. Der Widerstand der Niederösterreicher war damit gebrochen, beim Schuss zum 3:0 von der Strafraumgrenze hatte Haaland praktisch freie Bahn (28.).

Nach dem sechsminütigen Tor-Inferno gelang gegen eine völlig auseinander fallende Admira vorerst kein weiteres Tor. Die Bullen versuchten nun allzu oft, es besonders schön zu machen, den 10.600 Zuschauern Kabinettstückchen zu bieten.

Es war kein Zufall, dass die frischen Offensivkräfte Patson Daka (71.) und Sekou Koita (81./Elfer nach Foul an Haaland) die Torpause doch noch beendeten. Fazit: Red Bull Salzburg sucht weiterhin nach ernsthaften Herausforderungen - die kommen wohl erst in der Champions League.