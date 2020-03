Red Bull Salzburg sucht seine Form, findet sie aber nicht. Daher ist der LASK im Semifinale des Cups am Donnerstag in der Favoritenrolle.

Fußball-Serienmeister Red Bull Salzburg liegt spätestens seit der Auswärtsniederlage am Montag in der Liga sportlich am Boden. Der LASK strotzt nach Übernahme der Tabellenführung, nach einem Kantersieg gegen Hartberg am Sonntag und dem Einzug in das Achtelfinale der Europa League ...