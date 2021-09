Red Bull Salzburg gehen die Abwehrspieler aus: Bernardo steht für eine neue Rolle bereit

Fußballmeister Red Bull Salzburg hat personelle Probleme. Gleich drei Innenverteidiger stehen Trainer Matthias Jaissle nicht zur Verfügung. Notnagel Bernardo wird einspringen müssen. Oder setzen die Bullen auf einen Youngster?

Am Samstag gastiert Fußballmeister Red Bull Salzburg in der Liga beim Wolfsberger AC und wird dabei gleich auf drei Innenverteidiger verzichten müssen. Salzburg-Trainer Matthias Jaissle steht nun vor der nicht einfachen Aufgabe, den richtigen Partner für Jérôme Onguéné im Abwehrzentrum zu finden. Der ist plötzlich die Nummer eins und sowohl gegen die Kärntner als auch am Mittwoch im zweiten Gruppenspiel der Champions League gegen Lille gesetzt. Wie prekär

die personelle Lage beim Meister in der zentralen Abwehr

ist, beweist die Tatsache, dass Onguéné im bisherigen Verlauf der Saison in vielen Spielen nicht einmal zum Kader gehörte. Und es dem 23-Jährigen daher an Spielpraxis mangelt.

Aber wer verteidigt in den nächsten Wochen an der Seite Onguénés? Youngster Bryan Okoh (18) oder der erfahrene Bernardo (26), der bisher noch keinen Platz in der Bullen-Elf gefunden hat, stehen zur Auswahl. Eigentlich fühlt sich Bernardo im zentralen defensiven Mittelfeld wohler. Aber nun könnte sich der 26-Jährige in einer neuen Rolle, als Innenverteidiger, in die Stammelf spielen. Die Routine spricht für Bernardo, den ehemaligen Legionär von Brighton in der englischen Premier League.

Aber da Jaissle schon des Öfteren bewiesen hat, dass er besonders auf seine Youngsters setzt, wäre es keine allzu große Überraschung, würde plötzlich Okoh zu einem Debüt in der Königsklasse kommen. Wie schon zuvor Nicolas Seiwald oder Benjamin Šeško.