Red Bull Salzburg geschockt: Brecher Sesko fällt viele Wochen aus

Bullen-Stürmer Benjamin Šeško hätte in der Champions League gegen Wolfsburg eine wichtige Rolle spielen sollen. Seine Verletzung zwingt den Meister zu neuen Überlegungen.

Erstmals in der aktuellen Saison der Fußball-Bundesliga hat Red Bull Salzburg beim 1:1 am Samstag in Altach nach zehn Siegen in Serie Punkte abgeben müssen. Dass die Vorarlberger gegen den Teilnehmer an der Champions League punkten können, kam zwar überraschend, schmerzt die Bullen aber weit weniger als der Ausfall von Stürmer Benjamin Šeško. Dem körperlich robusten, kopfballstarken Angreifer wäre nämlich am Mittwoch in der dritten Runde der Königsklasse gegen den VfL Wolfsburg wegen seiner Größe (1,94 m) eine nicht unwichtige Rolle ...