Red Bull Salzburg gewinnt auch bei Sturm Graz

Nach einem 4:2 beim Verfolger aus Graz nimmt der Titelverteidiger Kurs auf den fünften Meistertitel in Serie. Der Vorsprung beträgt bereits zehn Punkte.

Die Salzburger sind damit in der Liga seit 18 Spielen ungeschlagen, in Pflichtspielen sogar schon 28 Spiele. Die bislang letzte Niederlage und die einzige in dieser Saison gab es im Herbst gegen Sturm Graz.

Die Führung für Sturm durch den Ex-Bullen Stefan Hierländer (37.) glich Munas Dabbur kurz vor dem Pausenpfiff aus. Die Grazer reklamierten, doch der Schiedsrichter war mit seiner Entscheidung - kein Abseits - richtig gelegen. Auch beim 2:1 überlistete Dabbur die Grazer Abseitsfalle und überwand Torhüter Siebenhandl mit einem Heber (57.). Nach Fredrik Gulbrandsens Treffer zum 3:1 (73.) nach Flanke von Stefan Lainer sah es schon nach der Entscheidung aus. Doch Thorsten Röcher brachte die Hausherren mit einem kuriosen Treffer noch einmal auf 2:3 heran: Seine Flanke riss ihm ab und senkte sich unhaltbar ins Tor (76.).

Doch die Aufholjagd gelang nicht mehr. Bei Sturm Graz musste erst Trainer Heiko Vogel auf die Tribüne (78.) und danach Kapitän Schulz mit Gelb-Rot vom Platz (83.). Kurz danach brachte Gulbrandsen nach einem Alleingang mit dem 4:2 die Entscheidung.

Für die Grazer, bei denen Jakob Jantscher ein Kurz-Comeback feierte, kam es noch dicker: Thomas Schrammel musste als zweiter Schwarz-Weißer vom Platz (90.).

Marco Rose: "Es war wichtig, dass wir noch vor der Pause den Ausgleich erzielt haben. Nach der Pause war es ein gutes Spiel von uns und ein verdienter Sieg. Respekt, dass wir nach der Leistung vom Donnerstag gleich wieder so aufgetreten sind."

Schon am Mittwoch (19.30 Uhr) sind die Salzburger erneut gefordert, dann im ÖFB-Cup. Im Halbfinale gastiert Regionalligist Austria Klagenfurt in der Red Bull Arena.

(SN)