Red Bull Salzburg gewinnt Test gegen Blau Weiß Linz mit 7:1

Mit dem "zweiten Anzug" testete Red Bull Salzburg am Dienstag gegen Zweitligist Blau Weiß Linz. Beim Debüt von Neuzugang Max Wöber gab es einen 7:1-(5:0)-Erfolg.

Am Trainingsgelände in Taxham tobten sich die klar dominierenden Salzburger vor allem vor der Pause richtig aus und setzten die Torfestspiele nach dem 6:0 in der Bundesliga in St. Pölten fort. Zum Einsatz kamen fast ausschließlich Akteure, die bisher wenig Spielzeit erhalten haben. Stammkräfte wie Cican Stankovic, Erling Haaland, André Ramalho, Andreas Ulmer, Zlatko Junuzovic oder Hee-Chan Hwang durften pausieren.

Nach Seitenwechsel ließen Tempo und Präzision bei Kapitän Patrick Farkas und Co. etwas nach. Die Tore erzielten Sekou Koita (9., 24./Fallrückzieher), Patson Daka (14., 35., 75.), Smail Prevljak (30.) und Youba Diarra (83./Elfmeter) bzw. Fabian Schubert (54.).

Wöber verbrachte einen relativ ruhigen Abend und wirkte im Zusammenspiel mit Albert Vallci im Abwehrzentrum souverän. "Das war heute eine gute Leistung von uns, 7:1 ist schon ein deutliches Ergebnis", sagte Wöber. "Dieses Spiel war auch wichtig für alle, die zuletzt nicht so viel im Einsatz waren, und eine gute Vorbereitung für das Admira-Match am Sonntag. Für mich war es eine sehr intensive erste Woche mit dem ersten Spiel als Abschluss."

Trainer Jesse Marsch befand: "Unser Ziel war es, dass heute viele unserer Spieler möglichst viel Einsatzzeit bekommen. Ganz besonders für Albert Vallci, Smail Prevljak oder Max Wöber war es sehr wichtig, von daher war es ein sehr effektives Spiel für uns. Dabei haben wir besonders in den ersten 30 Minuten überzeugt, wir sind mit der Leistung und mit dem Endstand sehr zufrieden."



Red Bull Salzburg spielte mit: Köhn (46. Coronel); Farkas, Vallci, Wöber, Mensah; Mwepu, Ashimeru, Camara (46. Diarra), Koita; Daka, Prevljak (46. Kim).

