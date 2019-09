Red Bull Salzburg gewinnt Test gegen Ried mit 3:0

Ohne seine Nationalspieler stellte sich der Fußballmeister dem Zweitligisten Ried und gewann den Probegalopp mit 3:0 (1:0).

Alle drei Tore erzielten Gastspieler vom FC Liefering. Jungmin Kim (40.), Alexander Prass (Freistoß/80.) und Ogulcan Bekar (82.) trafen in einer Partie, in der die Innviertler zwar gut mitspielten, die Bullen aber dennoch klar dominierten. In Abwesenheit von 15 Nationalspielern füllte Trainer Jesse Marsch seinen Kader mit vielen Youngsters auf. Auch Andre Ramalho, Jerome Onguene (beide kränklich), Zlatko Junuzovic (Trainerkurs) und Smail Prevljak (Nacken) waren nicht im Einsatz.

Jesse Marsch sagte: "Es war heute ein richtig gutes Spiel, auch wenn wir einige Spieler vom FC Liefering dabei hatten - die Mischung am Platz war richtig gut. Meine Mannschaft hat heute alles gegeben und eine unglaubliche Mentalität an den Tag gelegt. Für uns ist die Partie in Hinblick auf die nächsten Wochen sehr hilfreich gewesen."

Red Bull Salzburg spielte mit: Coronel; Kristensen, Vallci, Van der Werff (60. Oroz), Farkas; Pokorny (46. Sucic), Seiwald; Kim, Okugawa (46. Kjaergaard); Luis Phelipe (46. Bekar), Adeyemi (60. Prass)

Quelle: SN