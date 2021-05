Red Bull Salzburg greift nach dem Sixpack

Sechs nationale Titel könnten die Teams von Red Bull Salzburg diese Saison gewinnen. Nur Matthias Jaissle muss mit Liefering noch bangen.

Seit Jahren dominiert Red Bull Salzburg den österreichischen Fußball. Sieben Meistertitel in Serie und acht Cupsiege sprechen eine eindeutige Sprache. In dieser Saison könnten die Bullen noch einen historischen Erfolg draufsetzen: Noch nie ist es einem Verein gelungen, neben dem Bundesliga-Titel und dem Cupsieg auch die Trophäen in der 2. Liga und in den drei Jugendligen zu holen. Salzburg hat sehr gute Chancen, den Titel-Sixpack als erster Club zu schaffen.Red Bull Salzburg: Sechs Punkte Vorsprung in den verbleibenden vier Runden ...