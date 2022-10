Red Bull Salzburg holt 16-jährigen spanischen Stürmer Murillo

Red Bull Salzburg hat sich die Dienste eines spanischen Talents gesichert. Der erst seit 4. Oktober 16-jährige Alexander Murillo wird in der Winterpause zum Fußball-Bundesliga-Serienmeister stoßen, wo er einen Vertrag bis 30. Juni 2025 erhält. Der 1,93 Meter große spanische Nachwuchs-Teamstürmer absolvierte in den vergangenen Wochen bereits Probeeinheiten bei der U18-Mannschaft der "Bullen", in der der Winter-Zugang dann auch vorerst zum Einsatz kommen soll.

Murillo war seit Sommer vereinslos, nachdem er zuvor im Nachwuchs von Kelme CF gespielt hatte.