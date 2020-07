Red Bull Salzburg holt 16-jähriges Schweizer Talent Crescenti

Fußball-Meister Salzburg hat das Schweizer Talent Federico Crescenti verpflichtet. Der seit Montag 16-jährige Stürmer vom FC St. Gallen unterschrieb bei den "Roten Bullen" bis Sommer 2023.

Der in Dornbirn geborene Crescenti ist aktueller Schweizer U17-Teamspieler, er wird vorerst in Salzburgs U18-Team zum Einsatz kommen. Weitere Zukunftsaktien werden laufend mit Österreichs Serienmeister in Verbindung gebracht. So soll der Club um Crysencio Summerville mitbieten. Der 18-jährige Rechtsaußen von Feyenoord Rotterdam, der zuletzt an ADO Den Haag verliehen war, wird aber auch von RSC Anderlecht, den Wolverhampton Wanderers und den Glasgow Rangers umworben.

Quelle: SN