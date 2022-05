Red Bull Salzburg holt Cupsieg und neuntes Double

Die Bullen gewannen eine Woche nach der Meisterschaft erwartungsgemäß auch das Cupfinale. Mit dem 3:0 gegen die SV Ried krönte der Serienchampion seine perfekte Saison.

Salzburg und der ÖFB-Cup - das war viele Jahre eine Art Hassliebe. Es brauchte vier Finalniederlagen (1974, 1980, 1981, 2000), ehe der österreichische Fußball-Pokal zum ersten Mal gewonnen werden konnte. Im Jahr 2012, längst war aus der Salzburger Austria der FC Red Bull Salzburg geworden, brach der damalige Trainer Ricardo Moniz den Bann und gewann erstmals das Double aus Meisterschaft und Cup. Seither sind die Bullen in diesem Bewerb eine Macht. Salzburg gewann den Pokal auch 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 - und eben am Sonntag gegen die SV Ried. Mit einem 3:0 (1:0) verteidigte das Team von Trainer Matthias Jaissle den Cuptitel, der inzwischen zu Salzburg gehört wie die Meisterschale.

Der Finalsieg über Ried ist freilich keine große Überraschung gewesen. Die Buchmacher hatten schon lang vor dem Anpfiff im mäßig gefüllten Klagenfurter Wörthersee-Stadion ihren Favoriten auserkoren. Die Wettquoten aus Sicht von Serienchampion Red Bull Salzburg: 1,15 zu 12,50.

Ganz so eklatant war der Unterschied auf dem Spielfeld in der zerfahrenen ersten Hälfte dann doch nicht. Es gab viele Fouls und Unterbrechungen, aber kaum Torszenen. Dass die Salzburger dennoch mit einer 1:0-Führung in die Pause gingen, ist einem Kunstschuss von Luka Sučić zu verdanken. Der Zehner der Bullen versenkte den Ball mit chirurgischer Präzision im Kreuzeck (27.). Die einzige nennenswerte Torchance der ersten 45 Minuten ging auf das Konto von Karim Adeyemi, dessen Abschluss nach einem Sprint über das halbe Spielfeld zu schwach ausfiel.

Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Salzburger früh auf 2:0. Abwehrchef Maximilian Wöber traf nach einer Okafor-Flanke per Kopf (52.), die Bullen brachten den Cupsieg in weiterer Folge mehr oder weniger souverän ins Trockene. Es reichte dafür ein weitgehend glanzloser Auftritt. Für Aufsehen sorgten noch zwei Handgemenge mit dem am Sonntag glücklosen Adeyemi sowie Sučić in den Hauptrollen. Ein vermeintliches Adeyemi-Tor zum 3:0 wurde nach einem (wie so oft) viel zu langen VAR-Check wegen einer Abseitsstellung aberkannt (66.). In der Schlussphase rettete Wöber bei einem Mikić-Heber auf der Linie vor dem drohenden Anschlusstreffer und stand auch bei einem an und für sich glasklaren Handspiel im Strafraum im Mittelpunkt, doch der Elferpfiff von Schiedsrichter Alexander Harkam blieb aus. Das Tor zum 3:0-Endstand erzielte schließlich der eingewechselte Benjamin Šeško, der sich damit auch die Schützenkrone im ÖFB-Cup holte (fünf Treffer).

Einziger Wermutstropfen für den mittlerweile neunfachen Doublegewinner Red Bull Salzburg: Nur 1700 Fans begleiteten den Seriensieger zum Finaltriumph nach Klagenfurt, aufseiten der 12.000-Einwohner-Stadt Ried waren es 3500.