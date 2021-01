Red Bull Salzburg holt Ex-Abwehrchef zurück

Die Bullen wollen die Defensive stabilisieren und setzen dabei auf einen alten Bekannten. Bernardo spielte schon 2016 für den Meister.

Am Sonntag startet Red Bull Salzburg mit dem Auswärtsspiel in Altach in die Frühjahrssaison 2021. Sportdirektor Christoph Freund hat die nationalen Ziele definiert: "Wir wollen alle Titel gewinnen." Helfen soll dabei ein alter Bekannter. Der Brasilianer Bernardo, der schon 2016 erfolgreich für die Bullen spielte, kehrt zurück.

"Eine endgültige Entscheiddung wird zeitnah fallen", erklärte Freund auf Anfrage der "Salzburger Nachrichten". Laut SN-Informationen werden die Salzburger den 25-jährigen Defensivspieler vorerst einmal bis Saisonende vom englischen Erstligisten Brighton & Hove ...