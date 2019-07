Red Bull Salzburg holte Goalie Coronel zurück

Fußball-Serienmeister Red Bull Salzburg hat seinen an Philadelphia Union in die Major League Soccer (MLS) verliehenen Goalie Carlos Coronel zurückgeholt. Das gaben die "Bullen" am Samstag, nach dem erfolgreichen 7:1-Saisonauftakt im Cup bei Viertligist Parndorf, bekannt. Der 22-jährige Brasilianer Coronel soll jene Lücke füllen, die durch die Verletzung von Alexander Walke entstanden ist.

SN/APA (Archiv)/HANS PUNZ Coronel (m) hinter Stankovic (l) als Nummer zwei eingeplant