Red Bull Salzburg im Finalfieber: Matthias Jaissle bekommt Probleme

Beim 1:2 in Graz gegen Sturm zeigte der Argentinier von Red Bull Salzburg im Mittelfeld, dass er bereit für die Startelf ist.

Am Sonntag greift Fußballmeister Red Bull Salzburg nach dem Double. Die Chancen, auch den ÖFB-Cup zu gewinnen, stehen für die Truppe von Trainer Matthias Jaissle auch bestens. Im Finale im Klagenfurter Wörthersee-Stadion gegen die SV Ried sind die Salzburger klarer Favorit. Auch deshalb, weil es sich Jaissle leisten konnte, in der Liga am vergangenen Mittwoch in Graz fast alle seine Leistungsträger zu schonen. Aber nun steht der Deutsche vor einem Luxusproblem. Nicolás Capaldo empfahl sich mit einer starken Leistung in ...