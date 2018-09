Red Bull Salzburg im ÖFB-Cup - Marco Rose warnt vor Regionalligisten Schwaz

Birgt das Duell David gegen Goliath im ÖFB-Cup tatsächlich Gefahr? Warum Red Bull Salzburg vor dem Zweitrundengegner, den Amateuren des SC Schwaz, warnt.

Der FC Red Bull Salzburg ist Österreichs erste Fußballadresse. Neun Bundesliga-Meistertitel in den vergangenen zwölf Jahren und eine Serie von vier ÖFB-Cup-Siegen hintereinander belegen eindrucksvoll die ungeheuerliche Dominanz der Bullen im eigenen Land. Darüber hinaus feierten die Salzburger zahlreiche internationale Erfolge und erlebten mit dem Einzug ins Semifinale der Europa League und dem umjubelten Sieg im "Dosen-Derby" gegen den vermeintlichen großen Bruder RB Leipzig erst vor Kurzem zwei emotionale Höhepunkte. Es steht also außer Zweifel, dass beim Duell in der zweiten Runde des ÖFB-Cups zwischen dem österreichischen Fußball-Krösus Red Bull Salzburg und dem Regionalliga-Club Schwaz zwei Fußballwelten aufeinandertreffen.