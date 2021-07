Red Bull Salzburg in VdF-Umfrage voran - Aufholbedarf bei Ausrüstung

Meister Salzburg hat bei einer Umfrage der "Vereinigung der Fußballer" (VdF) unter den Spielern der ersten beiden Fußball-Ligen in der Bundesliga mit 69 von 70 Punkten am besten abgeschnitten. In der "Tabelle der anderen Art" wurde dem Verein von den eigenen Profis lediglich ein Punkt für angemessene Ausrüstung abgezogen. In dieser Kategorie gibt es bei einigen Clubs Aufholbedarf. Der WAC und Ried schnitten mit nur vier von zehn möglichen Punkten am schlechtesten ab.

SN/APA/KRUGFOTO/KRUGFOTO Salzburgs Profis stellten Club gutes Zeugnis aus