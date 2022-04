Red Bull Salzburg kann schon am Sonntag den Titel sicher fixieren

Warum Red Bull Salzburg bereits fünf Runden vor Schluss theoretisch erneut Meister der Fußballbundesliga werden kann. Das gab es seit Einführung der Punktehalbierung noch nie.

Am 21. Mai 2022 wird Red Bull Salzburg nach dem letzten Saisonheimspiel gegen Austria Klagenfurt den goldenen Meisterteller überreicht bekommen. Zum neunten Mal in Serie. Theoretisch könnte die Truppe von Trainer Matthias Jaissle, der gleich in seinem ersten Jahr als Cheftrainer der Salzburger den Meistertitel holen wird, schon am Sonntag nach der Partie bei Austria Wien jubeln. Ausgerechnet gegen jenen Club, der zuletzt die Salzburger in der Saison 2012/13 auf Platz zwei in der Fußballbundesliga verwiesen hat.

Gewinnen ...