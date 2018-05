Red Bull Salzburg kassierte zum Abschluss 0:4 bei Austria Wien

In der 36. und letzten Runde der österreichischen Fußball-Bundesliga gab es eine Lehrstunde für Meister Red Bull Salzburg. Die junge Elf kassierte bei Austria Wien ein 0:4 -Debakel.

Mit einem deutlichen 0:4 (0:2) bei Austria Wien endete am Sonntag die Bundesligasaison für Meister Red Bull Salzburg. Für wen die Partie im Ausweichquartier Wiener Neustadt der letzte Eindruck vom österreichischen Ligafußball war, das werden die kommenden Transferwochen klären. Zahlreiche Salzburger haben sich vor allem mit überragenden Darbietungen in der Europa League für Vereine in Topligen empfohlen, etliche davon waren bei der Schlussvorstellung bedingt durch Verletzungen, Sperren oder Nationalteam-Abstellung nicht mehr auf dem Platz.

Noch einmal präsentieren durfte sich aber für 62 Minuten Amadou Haidara. Der Mittelfeldspieler aus Mali sei sich mit RB Leipzig so gut wie einig, meldete die "Bild"-Zeitung am Samstag. Er stand gegen die Austria in der Startelf, die mit einem Altersschnitt von 21,36 Jahren ein klares Signal in Richtung Salzburger Zukunft war. Marco Rose begann mit einer Dreier-Abwehrkette und Debütant Carlos Miguel Coronel im Tor (Rose: "Er ist ein guter Junge"). Später wurden mit Dominik Szoboszlai, Romano Schmid, Luca Meisl noch drei weitere Neulinge eingewechselt.

Die fehlende Routine dieser jungen Truppe machten sich die Wiener zunutze, bei denen viele um ihr Leiberl liefen: Trainer Thomas Letsch und Sportdirektor Franz Wohlfahrt wollen im Kader groß aufräumen. Prompt unterliefen Enock Mwepu in der ersten Halbzeit zwei Abspielfehler, die beide zu Toren für die Veilchen führten. Christoph Monschein (29.) und Dominik Prokop (37.) waren die Nutznießer.

Nach knapp einer Stunde kam Dominik Szoboszlai für Mwepu ins Spiel. Auch der hochtalentierte Ungar zahlte Lehrgeld. Gleich bei seiner ersten Aktion in der höchsten Spielklasse kam er gegen Patrizio Stronati zu spät und es stand 3:0 für die Wiener (58.). Auf kuriose Weise fiel sogar das vierte Tor: Dominik Fitz verlud Coronel aus spitzem Winkel (85.).

Freuen durfte sich bei den Salzburgern nur Munas Dabbur: Er sicherte sich die Torschützenkrone.

Lesen sie das Spiel im Liveticker nach:

(SN)