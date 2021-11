Red Bull Salzburg knackt eigenen Rekord an Teamspielern

Nicht weniger als 15 Red-Bull-Profis sind auf der ganzen Welt verstreut mit ihren Nationalteams unterwegs.

Dass es in Länderspielpausen im Trainingszentrum von Red Bull Salzburg äußerst ruhig, ja fast wie leer gefegt ist, hat schon Tradition. Doch so viele Bullen-Profis wie in dieser Woche waren zeitgleich noch nie bei ihren Nationalmannschaften. 15 Spieler wurden von ihren jeweiligen Nationalverbänden einberufen, beinahe zwei Drittel aller Kaderspieler fehlen somit - das ist Clubrekord.

Mitverantwortlich dafür ist die Schweizer "Nati", die gleich drei Salzburger einberufen hat. Teamtrainer Murat Yakin verhilft dem zuletzt stark aufspielenden Bullen-Stürmer Noah Okafor ...