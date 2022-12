Red Bull Salzburg macht Ex-Bundesligakicker zum Chef für Frauenfußball

Der 42-jährige frühere Bundesligaspieler Bernd Winkler wird Leiter des neu geschaffenen Bereichs Frauenfußball bei Red Bull Salzburg.

Winkler war als Aktiver unter anderem für Austria Salzburg in der höchsten Liga aktiv und zuletzt im Scouting tätig.

Winkler wird vom Club zitiert: "Ich freue mich sehr auf meine Aufgaben, es ist wirklich eine Herzensangelegenheit für mich. Unser gemeinsames Ziel dabei ist es, die entsprechenden Strukturen zu schaffen, um möglichst viele junge Spielerinnen aus der Region zu uns zu holen, ihnen eine Ausbildung auf hohem Niveau bieten zu können und so den Frauenfußball nachhaltig wachsen zu lassen. Dabei setzen wir auf jene Philosophie, mit der wir schon bei den Burschen in der Red Bull Fußball Akademie sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Und der erste Sichtungstermin im Jänner bietet dafür eine wichtige Voraussetzung."

Der Serienmeister wird ab der Saison 2023/24 mit einem U16-Team in den Frauenfußball einsteigen. Bei einem ersten Sichtungstermin am 19. Jänner 2023 können Mädchen der Jahrgänge 2008, 2009 und 2010 in der Red Bull Fußball Akademie vorspielen. Informationen dazu gibt der FC Red Bull Salzburg unter diesem Link.