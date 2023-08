Red Bull Salzburg: Makellose Bullen in Hartberg auf dem Prüfstand - Fernando vor Comeback

Plus

Drei Spiele, drei Siege, kein Gegentor: Red Bull Salzburg will in Hartberg an den perfekten Ligastart anschließen. Trotz Personalsorgen.

BILD: SN/GEPA PICTURES Die Null steht: Torhüter Alex Schlager und Abwehrchef Strahinja Pavlović harmonieren prächtig.