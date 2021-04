Red Bull Salzburg marschiert dem Titel entgegen: Die Routiniers trumpfen bei den Bullen auf

Für Fußballmeister Red Bull Salzburg steht am Sonntag gegen den LASK das dritte Topspiel in Serie auf dem Programm. Gerade in diesen "Endspielen" um den Titel ist Erfahrung gefragt.

Red Bull Salzburg ist perfekt in die Meistergruppe 2021 gestartet. Der Vierte Sturm Graz wurde ebenso souverän bezwungen wie der Tabellenzweite Rapid. Im dritten "Finalspiel" in Serie um den Titel gastiert am Sonntag der Tabellendritte, LASK, in der Red-Bull-Arena. Erfahrung ist in diesen Spitzenspielen besonders wichtig. Daher kommt auch gegen die Linzer den Leistungen der Routiniers der Salzburger, Andreas Ulmer, Zlatko Junuzovic und André Ramalho, eine besondere Bedeutung zu.

Dass die Salzburger ihren Vorsprung auf den ersten Verfolger Rapid bereits nach zwei Runden der Meistergruppe auf sieben Punkte ausbauen konnten, lag auch zu einem Großteil daran, dass die Routiniers im Marsch-Team nicht nur die Youngsters führten, sondern auch entscheidende Akzente setzten.

Ramalho (29) überzeugte als souveräner Abwehrchef, gewann gefühlt fast jeden Zweikampf und schlug in der Spieleröffnung wichtige Pässe.

Kapitän Ulmer (35) lief sowohl gegen Sturm Graz als auch gegen Rapid unermüdlich auf der linken Seite die Seitenlinie rauf und runter und sorgte mit seinen Flanken für permanente Gefahr. Nein, müde oder überspielt wirkte Ulmer auch mit 35 Jahren in keiner Weise.

Diese Spielfreude war auch bei Junuzovic (33) zu erkennen. Im Mittelfeld der Bullen gab der große Routinier den Ton an. Es lief nicht nur fast jeder Angriff über Junuzovic, der Bullen-Antreiber war sich auch für keinen Zweikampf zu schade.

Es hat fast den Anschein, als ob sich Salzburgs Routiniers mit der Schwere der Aufgabe steigern können. Je wichtiger und entscheidender die Spiele sind, umso fokussierte, motivierter und abgebrühter treten Ulmer und Co. auf. Wegen der großen Erfahrung ist das Trio für die Bullen gerade in den Spielen der Meistergruppe unersetzlich.

Marsch weiß auch, dass er sich in der entscheidenden Phase der Saison auf seine Routiniers verlassen kann. "Wir haben alle solche Finalspiele wie gegen Rapid oder den LASK sehr gern. Wir lieben solche Situationen", meinte Marsch, der wie immer gegen den LASK einen intensiven Schlagabtausch erwartet. "Aber wir müssen auch unsere Qualität im Spiel mit dem Ball ausspielen." Diese Aufgabe kommt vor allem Ramalho, Ulmer und Junuzovic zu. "Wir sind gut in die Meistergruppe gestartet. Vielleicht müssen wir vor dem Tor im Vergleich zu den Partien gegen Sturm und Rapid noch schärfer werden", betonte Marsch vor den "Finalwochen" in der Titelentscheidung. Inklusive des Cupfinales am 1. Mai gegen den LASK stehen fünf Partien in den nächsten zwei Wochen auf dem Programm.

Wie schon in der vergangenen Saison will Jesse Marsch mit zwei Titeln in die Sommerpause gehen. Aber was passiert dann? Marsch bestätigte am Freitag vor der Partie gegen den LASK, in seinem bis 2022 laufenden Vertrag keine Ausstiegsklausel zu haben. Aber es sei aktuell ohnehin nicht sein Ziel, die Salzburger mit Ende der Saison zu verlassen.