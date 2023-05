Red Bull Salzburg Meister? Ex-Bullen-Kapitän tippt auf Sturm Graz

Kann die Meisterserie von Red Bull Salzburg in dieser Saison beendet werden? Der erste Kapitän in der Bullen-Ära glaubt daran.

Neun Mal in Serie hat Red Bull Salzburg den Titel in der Fußball-Bundesliga bereits geholt. Und auch im Kampf um den zehnten Titel in Serie hat die Truppe von Trainer Matthias Jaissle vier Runden vor Ende der Saison noch gute Karten. Aber im Vergleich zu den vergangenen Jahren herrscht in der Endphase der Saison noch Spannung. Der erste Verfolger Sturm Graz liegt nur drei Punkte hinter den Bullen. Und nach den Spielen am Sonntag könnte der Vorsprung weiter geschmolzen sein. ...